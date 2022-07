Tuffi Mondiali - ultime notizie delle 05:52:34 di venerdì 1 luglio 2022

Le competizioni di tuffi ai campionati mondiali di nuoto 2022 si svolgeranno dal 26 giugno al 3 luglio 2022 presso la Duna Aréna di Budapest. Saranno disputate un totale di 13 gare: 5 maschili, 5 femminili e 3 miste. A causa del breve preavviso dato per l'organizzazione dell'evento e alla conseguente decisione di utilizzare solo impianti già esistenti, i due eventi dei tuffi dalle grandi altezze non saranno presenti in questa edizione.