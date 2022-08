Elezioni 2022 - ultime notizie delle 09:25:33 di sabato 27 agosto 2022

Le elezioni politiche in Italia del 2022 per il rinnovo dei due rami del Parlamento italiano — la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica — si terranno il 25 settembre 2022, dopo lo scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, in esito alla crisi del governo Draghi. Nella stessa giornata, si terranno anche le elezioni regionali in Sicilia.