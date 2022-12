Gestione fiscale - ultime notizie delle 05:52:36 di venerdì 23 dicembre 2022

La locuzione evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte di uno Stato sul cittadino o azienda contribuente attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di questi ultimi. Costituisce di fatto un fenomeno deleterio all'interno della politica fiscale attuata da un governo e che contribuisce a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate a esso dovute (gettito fiscale), similmente all'elusione fiscale che persegue lo stesso fine con strategie legali o non normate.