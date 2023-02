Tecno Phantom - ultime notizie delle 17:11:15 di lunedì 6 febbraio 2023

SZ DJI Technology Co., Ltd., nota commercialmente come DJI, acronimo di Dà-Jiāng Innovations (cinese: 大疆创新, “grande innovazione di frontiera"), o DJI Sciences and Technologies Ltd. (cinese: 大疆创新科技有限公司), è una società tecnologica cinese con sede a Shenzhen, nel Guangdong. Comprende stabilimenti in tutto il mondo ed è leader mondiale nella produzione di veicoli aerei senza pilota commerciali (comunemente noti come droni) per la fotografia aerea e videografia. Progetta e produce anche sospensioni cardaniche, telecamere sportive, stabilizzatori per telecamere, piattaforme di volo, sistemi di propulsione e sistemi di controllo del volo.