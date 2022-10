Eni dice - ultime notizie delle 16:41:06 di martedì 25 ottobre 2022

Il polo petrolchimico di Gela (chiamata anche Raffineria di Gela o RaGe) è un complesso industriale di raffinazione, trasformazione e stoccaggio degli idrocarburi, nato nel 1963 per iniziativa di Enrico Mattei e realizzato dall'Anic. Nel 2014 si è conclusa la dismissione di parte degli impianti produttivi tradizionali, in loro luogo l'Eni ha attuato una riconversione industriale in bioraffineria e altre attività da fonti rinnovabili anche su terreni bonificati o messi in sicurezza permanente da Eni Rewind.