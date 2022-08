L attacco kamikaze - ultime notizie delle 08:49:16 di sabato 20 agosto 2022

Kamikaze (神風) è una parola giapponese, di solito tradotta come "vento divino" (kami significa "divinità", un termine fondamentale nello shintoismo, e kaze sta per "vento"; ka inspirare e ze espirare). Internazionalmente e in generale è riferita agli attacchi suicidi eseguiti dai piloti giapponesi (su aerei carichi di esplosivo) contro le navi alleate verso la fine della campagna del pacifico nella seconda guerra mondiale. Il termine è mutuato dal nome di un leggendario tifone che si dice abbia salvato il Giappone da una flotta di invasione mongola inviata da Kublai Khan (gran Khan mongolo e imperatore cinese) sin dal 1274 con il primo tentativo ma anche nel 1281 con il secondo tentativo di occupazione del territorio nipponico. In Giappone la parola "kamikaze" viene riferita a questo tifone.