Serie tutte - ultime notizie delle 08:53:25 di venerdì 21 ottobre 2022

Una per tutte, tutte per una (愛の若草物語 Ai no wakakusa monogatari, lett. "Storia di gioventù e d'amore"), è un anime prodotto dalla Nippon Animation nel 1987 in 48 episodi e ispirato al romanzo del 1868 Piccole donne di Louisa May Alcott. Di questo anime è stato prodotto un sequel nel 1993 dal titolo Una classe di monelli per Jo tratto dai successivi romanzi di Louisa May Alcott Piccoli uomini e I ragazzi di Jo. La serie è stata trasmessa per la prima volta dalla Fuji Television a partire dall'11 gennaio 1987 e fa parte del progetto World Masterpiece Theater della Nippon Animation. In Italia l'anime è stato trasmesso per la prima volta da Italia 1 nell'estate del 1988 ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20:00.