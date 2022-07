Chi sostituirà - ultime notizie delle 04:20:12 di domenica 17 luglio 2022

Chi l'ha visto è un programma televisivo italiano dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli con la regia di Anna Grossi. In onda dal 30 aprile 1989, risulta essere, dopo il TG3, Geo, Un giorno in pretura, Fuori orario. Cose (mai) viste e Blob, il sesto programma più longevo trasmesso su Rai 3.