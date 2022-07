Taylor Mega - ultime notizie delle 06:36:25 di sabato 2 luglio 2022

La quattordicesima edizione del reality show L'isola dei famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 dal 24 gennaio al 1º aprile 2019. Si è trattata della quinta edizione trasmessa da Mediaset, con la conduzione di Alessia Marcuzzi per il quinto ed ultimo anno consecutivo, affiancata in studio dalle opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti e dalla Gialappa's Band in collegamento, e con la partecipazione dell'inviato Alvin (ruolo che aveva già ricoperto nella decima e undicesima edizione). È durata 68 giorni, ha avuto 23 naufraghi e 12 puntate e si è tenuta presso Cayos Cochinos (Honduras). Il motto di questa edizione è stato Che la forza dell'isola sia con voi!.