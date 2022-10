TV8 Singapore - ultime notizie delle 16:45:41 di sabato 1 ottobre 2022

Singapore Airlines Limited (abbreviato in SIA; in cinese 新加坡航空公司) è la compagnia aerea di bandiera dello Stato di Singapore con una forte presenza nel Sudest asiatico e una delle maggiori utilizzatrici delle rotte tra l'Europa e l'Oceania. Opera significativamente anche su rotte transpacifiche, incluso i due voli senza scalo più lunghi del mondo da Newark e Los Angeles rispettivamente. Costituita nel 1972, la compagnia aerea ha la sua sede principale nell'Airline House in 25 Airline Road a Singapore. Hub della compagnia è l'Aeroporto Singapore-Changi. La compagnia dispone di due sussidiarie: Silkair, che opera rotte a corto-medio raggio verso città secondarie, mentre Scoot opera nel settore dei voli low-cost. La compagnia è inoltre azionista di minoranza (49%) della compagnia aerea indiana Vistara, la prima ad aver introdotto la classe Premium Economy in India nei voli domestici.