Torta mele - ultime notizie delle 20:13:49 di mercoledì 20 aprile 2022

La torta di mele (o apple pie in inglese, talvolta anche in italiano) è un genere di torta il cui principale ingrediente di ripieno è la mela. Occasionalmente può essere servita con panna montata o gelato (da cui è nota come apple pie a la mode), o con formaggio cheddar. Se l'impasto è doppio si parla di una double-crust pie o "torta in doppia crosta"; la crosta superiore può essere circolare o in crostata a strisce. Alcune eccezioni sono: la deep-dish apple pie (con solo una crosta) e la open-faced French dessert tarte Tatin.