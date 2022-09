Sylvester Stallone - ultime notizie delle 16:42:24 di martedì 13 settembre 2022

Sylvester Enzio Stallone (IPA: [stəˈloʊn]; New York, 6 luglio 1946) è un attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e pittore statunitense, principalmente conosciuto per l'interpretazione di due tra i più celebri ed iconici personaggi della storia del cinema, Rocky Balboa e John Rambo, protagonisti di due popolari saghe cinematografiche iniziate con le pellicole Rocky (1976) e Rambo (1982). Nel 2010 ha dato vita alla serie The Expendables, creata per omaggiare i blockbuster d'azione degli anni ottanta e novanta.