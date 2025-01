«Tanti auguri Giorgia!». Ma il compleanno di Meloni era ieri. Il nuovo scivolone di Sangiuliano

Leggi su Open.online

«Buon!». Firmato: Gennaro. Che i satelliti del sistema solareano si mettano in fila per fare glialla premier non è certo una notizia. Che siano ministri, attuali o ex, parlamentari o semplici simpatizzanti. Il problema è che l’ex titolare del dicastero della Cultura ne ha combinata un’altra delle sue. Incappando in unsocial. Già perché quel messaggio di, con tanto di foto di lui esorridenti, è stato diffuso – su Instagram e Threads – a metà pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio. Se non fosse che illa premier lo festeggia il giorno prima, il 15 gennaio. Con l’occasionecercava probabilmente di contribuire a ricucire un rapporto che – forme a parte – si è evidentemente incrinato con l’amara vicenda che ha ruotato attorno a Maria Rosaria Boccia, conclusasi al termine di un’estate a dir poco turbolenta con le inevitabili dimissioni dell’ex direttore del Tg2 da ministro.