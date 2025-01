Sport.quotidiano.net - Giornata no per lo Jolo contro l’Atletico. Poker della Pietà, ok anche il Tavola

Ieri è andata in archivio la sedicesimadei campionati di Prima e Seconda Categoria, la prima tanto del nuovo anno quanto del girone di ritorno. E per le formazioni di Prato e provincia è già tempo di tirare le somme, in vista del prossimo turno. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, dove loè incappato in una-no:Casini Spedalino ha vinto 1-0 e la banda Ambrosio vede andare in fuga il Settimello primoclasse. A metà classifica, risalgono le quotazioni del Prato Nord di Rondelli, che al Galleni ha battuto il CSL Prato Social Club: Gargano, Calamai e Miele da un lato, Cardinale e Bianchi dall’altro hanno griffato il 3-2 finale. Scivolone interno per il Casale Fattoria: il Quarrata dell’ex-Elio Menna è passato per 1-0. E dovrà rialzarsiil Maliseti Seano: un gol di Simeone non è bastato, considerando che alla fine ha trionfato il Novoli (2-1).