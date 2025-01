Gamberorosso.it - Lo street food napoletano scomparso che rivive la notte dell'Epifania

Nonostante l'evolversia società e i numerosi cambiamenti anche nelle tendenze gastronomiche, alcuni piatti continuano ad essere un simboloa cucina più autentica di Napoli, quella popolare, che riusciva a trasformare ingredienti umili e scarti in piatti gustosi e appaganti.Il brodo di polpoO’ bror e purp, un tempo cucinato nei vicoli di Napoli in pentoloni improvvisati, è stato uno dei cibi di strada più amati dai partenopei. Ha antichissime origini, che risalgono alla tradizione greca. La presenza di questa preparazione, a Napoli, è documentata fin dal XIV secolo: Giovanni Boccaccio, che dei suoi anni napoletani ha lasciato molte testimonianze, racconta in una lettera del 1339 di come il brodo di polpo venisse cucinato tradizionalmente per le donne che avevano appena partorito.