Il governo Meloni insiste sui centri in Albania: «Percorso riconosciuto anche dall'Ue»

Ilandrà avanti suiper migranti in. La linea è stata confermata durante un vertice di circa un’ora nel pomeriggio del 23 dicembre. Presenti, oltre alla premier Giorgiail ministro degli Esteri Antonio Tajani seppur in videocollegamento, e i ministri dell’Interno, della Difesa e degli Affari europei, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Tommaso Foti. Si ripartirà da gennaio per un «che pure l’Unione Europea haall’ultimo Consiglio». Lo ha affermato Piantedosi, mentre Tajani ha aggiunto: «Andremo avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani, per il rispetto delle norme comunitarie. Le soluzioni innovative sono state apprezzate e vengono apprezzateda altri Paesi».Palazzo Chigi: «Continuiamo a lavorare»Come riportato da Repubblica, Tajani ha poi affermato: «Abbiamo avuto una sentenza della Corte che conferma la bontà delle scelte del