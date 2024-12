Sport.quotidiano.net - Milan, accordo RedBird-Elliot: versati 170 milioni, nuova scadenza del prestito

o, 20 dicembre 2024 - Nuovotraed, dopo le voci degli ultimi giorni in merito a un possibile addio di Gerry Cardinale. Che, invece, rilancia. Il precedente contratto prevedeva il versamento di 700ad agosto 2025 per chiudere il passaggio di consegne. Oggi, invece, è stata ufficializzata un'altra via. "ACha informato oggi che è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti dat Advisors UK Limited ("t"). Il rifinanziamento cont, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170da parte della proprietà di ACCapital (""), che riduce la quota capitale dela €489, conora fissata a Luglio 2028".