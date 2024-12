Bergamonews.it - La ricetta bianca diventa elettronica, Marinoni: “Prevista dal 2025, attendiamo novità”

Leggi su Bergamonews.it

in arrivo nel campo delle prescrizioni mediche. Tra le misure contenute nel disegno di legge per la Manovra, all’articolo 54 è previsto che dalsi giunga alla completa dematerializzazione delle ricette rilasciate dai medici.Com’è già avvenuto per le tradizionali ricette rosse, con l’inizio del nuovo anno anche quelle bianche, utilizzate per farmaci a pagamento con prescrizione obbligatoria, saranno completamente sostituite dalle versioni digitali. Non verranno più rilasciate, quindi, in formato cartaceo ma si riceveranno tramite messaggio sul proprio cellulare o email.Il dottor Guido, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, spiega: “Lanon è un inedito. Inserita nel solco di un processo di digitalizzazione più ampio, è stata introdotta in Italia nel 2016 per semplificare e modernizzare il sistema sanitario nazionale sostituendo progressivamente i supporti cartacei.