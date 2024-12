Oasport.it - Tadej Pogacar vince il Velo d’Or: è il ciclista più forte del mondo con Giro, Tour e Mondiale

è stato insignito del prestigiosissimo, il premio che viene assegnato a quello che viene considerato ilpiùdell’anno (si tratta dell’equivalente del calcistico Palloneo). Si tratta di un’affermazione davvero scontata per il fuoriclasse sloveno considerando l’eccezionale stagione disputata, condita da una serie di successi senza eguali:d’Italia,de France,di Lombardia, Liegi-Bastogne-Liegi, Strade Bianche, sei tappe alla Corsa Rosa e sei frazioni alla Grande Boucle.Il 26enne balcanico ha ricevuto il premio nella cerimonia andata in scena questa sera al Pavillon Gabriel di Parigi. Si tratta di una vera e propria ciliegina sulla torta per il capitano della UAE Emirates, che festeggia per la seconda volta in carriera dopo l’affermazione del 2021.