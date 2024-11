Gaeta.it - Atri ospita le Final Four della Federazione Italiana Bocce: ecco tutto quello che c’è da sapere

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a diventare il palcoscenico delledei Campionati Italiani di Società maschili e femminili 2024, un evento di spessore organizzato dalla. La kermesse si terrà presso la Bocciofilaana e promette di attrarre un elevato numero di partecipanti e appassionati. Con l’abilità e l’impegnoFIB Abruzzo, questa manifestazione segna un’importante evoluzione, dopo essersi svolta con successo negli ultimi anni in Molise.Dettagli dell’eventoLedei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria maschili, insieme al Campionato Nazionale di Società femminile, si svolgeranno ad, un punto di riferimento per gli sportivi. Il presidenteFIB, Marco Giunio De Sanctis, ha sottolineato l’importanza di questo evento per l’Abruzzo e il valorecompetizione.