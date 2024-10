Lanazione.it - “Lanciavano di tutto”: assalto dei tifosi livornesi alla polizia a Siena, ci sono arresti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – E’ stato un vero e proprionel tentativo di sfondare il cordone e entrare in contatto con la tifoseria senese. Duedell’Us Livornostati arrestati dopo gli scontri di domenica 20 ottobre a. Si tratta di un arresto in flagranza differite, che può avvenire, nei casi in cuicoinvolti, anche diverse ore dopo gli scontri. Accade dopo la partita trae Livorno, scontro al vertice del girone E della Serie D vinto poi dai labronici per 1-2. Accadedopo la partita. I supporter labronicinel parcheggio riservato agli ospiti quando partono le cariche contro gli agenti. Varie persone con il volto coperto che tirano di: transenne, pezzi di plastica, aste di bandiera, bottiglie di vetro e cartelli stradali. Una situazione di grande tensione che porterà al ferimento di sei poliziotti.