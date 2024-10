Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione - La regina del girone D pareggia solo nel finale. Il Cervia resta al secondo posto. Il Classe mette paura alla capolista Fratta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel recupero dell’intera 4º giornata delD di, ilTerme che1-1nelcon Spadaro, dopo il vantaggio al 7’ dei ravennati con Andalò. Buon pari (0-0) delUnited a Riccione e conferma del. Per il resto tutte sconfitte per le ravennati con lo Sparta Castelbolognese caduto a Civitella 2-1 dopo essere stato 1-0.D (recupero 4ª giornata): Bakia Cesenatico-Misano 1-0 (47’ st Fr. Nava), Civitella-Sparta Castelbolognese 2-1 (16’ st rig. D. Placci (SC), 35’ st rig. Monti, 45’ st Ricci Frabattista),Terme 1-1 (7’ pt Andalò (C), 32’ st Spadaro), Diegaro-Bellariva Virtus 2-0 (27’ pt Altieri, 34’ st rig.