La gara 24h del Bol D’Or Manfredi vola sulla Honda

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Circuito del Paul Ricard in Francia è, da anni, il prestigioso palcoscenico della 24h del Bol, l’ultimo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance. Lo spezzino Kevinha realizzato un sogno, quello di essere pilota ufficiale del marchio, dimostrando di essere all’altezza del ruolo. Anche quest’anno, lasi è svolta con la partecipazione di 45 team e ben 163 piloti, tra cui anche alcuni ex MotoGp, Superbike e altre categorie di rilievo. Kevin era il quarto pilota del Team Tsr FccFrance, una delle squadre più rinomate del Campionato Il suo compito era quello di svolgere le prove e tentare di qualificarsi, restando a disposizione come riserva. Il team ha offerto a Kevin l’opportunità di partecipare alle qualifiche, con gomme usate e 20 minuti per sessione.ha subito messo in luce le sue potenzialitànumero 5.