Acqua di riso per il viso e per i capelli | cosa c’è di vero e cosa no sull’ossessione beauty del momento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) La prossima volta che cucinate il, non azzardatevi a buttare l’di ammollo o di cottura: è il miglior alleato di bellezza per una pelle luminosa e idratata. Almeno, è quello che dice TikTok. Sui social infatti il liquido lattiginoso – la rice water, odi– è diventato virale come l’ultimo trendmiracoloso: costo zero, ingredienti facilissimi da reperire, risultati incredibili. Anche troppo: una dermatologa spiega quali sono i reali benefici delsuie sul. Spoiler: pochi. Come si fa l’diOrmai lo sappiamo: TikTok è una fucina di consigli di bellezza, più o meno realistici, che alimentano il filone ‘wellness’ di #Tok. Ultimamente l’attenzione degli utenti si è spostata verso rimedi fai-da-te da realizzare con ingredienti che abbiamo già in casa, percepiti come ‘sicuri’, sostenibili e poco dannosi.