Portovesme il ceo Garofalo rassicura sulla presenza in Sardegna

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Le decisioni che abbiamo comunicato vanno nella direzione di permettere laper lungo tempo in. La scelta non è legata alle prestazioni dello stabilimento perché tutta l'organizzazione sta dando il massimo, in termini di performance, sicurezza, salute e rispetto dell'ambiente. E' solo una situazione di sostenibilità economica e queste scelte servono per trovare soluzioni alternative e per porre le basi per il futuro. Sono solidale con gli stati d'animo dei lavoratori ma non possiamo nasconderci dietro un dito perché le realtà sono cambiate drasticamente". Così all'ANSA il ceo dellasrl, controllata dalla multinazionale Glencore, Davide, all'indomani del confronto con i sindacatichiusura della linea zinco nel Sulcis.