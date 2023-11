Genoa-Verona 1-0 | decide il gol di Dragusin

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Vittoria di misura per ilcontro ilnell'incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di calcio di serie A. La partita si accende sul finire del primo tempo. Al 43' padroni di casa vicini al vantaggio con Ekuban che centra il palo, un minuto dopo gol del vantaggio delcon un tiro al volo diche fulmina Montipo'. Nella ripresa ospiti vicini al pareggio con Terracciano che al 73' colpisce il palo. Cinque minuti più tardi gran parata di Martinez su colpo di testa di Djuric. Nonostante gli sforzi delil risultato non cambia più, tre punti preziosi per ildi Alberto Gilardino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.