Italia - terremoto nel pomeriggio | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 aprile 2024) Una scossa didi magnitudo 3.1 ha colpito la regione della Calabria, precisamente a 1 km a ovest di Belsito, in provincia di Cosenza, il 28 aprile 2024 alle 19:05 ora locale. L’epicentro del sisma è stato localizzato alle coordinate geografiche 39.1750 di latitudine e 16.2760 di longitudine, con una profondità di 61 km. La Sala Sismica dell’INGV di Roma ha confermato la localizzazione dell’evento sismico, che ha interessato diversi comuni nel raggio di 20 km dall’epicentro. Oltre a Belsito, che si trova a immediata vicinanza, altri comuni interessati includono Marzi e Malito, rispettivamente a 3 km di distanza, così come Carpanzano, Rogliano, e Santo Stefano di Rogliano, tutti situati a circa 4 km dall’epicentro. Nonostante la magnitudo del sisma non sia considerata elevata, l’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona. Più di 10.000 ...