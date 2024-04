Napoli-Roma - le pagelle | Svilar sugli scud - Osimhen grintoso

(Di domenica 28 aprile 2024) La sfida del Maradona vede la rinascita dele una prova mediocre dei giallorossi, salvati in più di un'occasione dal portiere slavo. Tra i campioni d'Italia, ottima prova dell'avanti nigeriano.

napoli-roma, le pagelle: Svilar sugli scudi, Osimhen grintoso - Più in ombra nella ripresa, quando la Roma inizia a giocare sul serio ma ha l ... Rasmus Kristensen 6 – Generoso come sempre, corre tanto e prova ad aiutare anche in avanti. Quando il Napoli spinge è ...

napoli-roma 2-2, Abraham segna il gol del pareggio nel finale. Cronaca e Tabellino - Termina 2-2 tra Napoli e Roma, il gol nel finale di Abraham regala il pareggio ai giallorossi: cronaca e tabellino del match ...

Pagelle napoli-roma 2-2: Kvara e Osimhen on fire ma non basta, Dybala glaciale, Abraham salva De Rossi - Spettacolo al Maradona: tra Napoli e Roma finisce 2-2 al termine di una partita dalle mille emozioni. Giallorossi avanti col rigore di Dybala, poi la rimonta dei partenopei con Olivera e il penalty ...

