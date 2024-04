Scomparsa di Gianpietro Benedetti - il cordoglio di Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 28 aprile 2024) L’amministrazionese si dichiara sorpresa e profondamente dispiaciuta per l’improvvisadi, presidente del gruppo Danieli.e il Friuli perdono oggi non solo un grande capitano d’industria, esempio per l’imprenditoria di tutto il paese, ma anche un profondo estimatore del nostro territorio e un mecenate che ha saputo essere vicino alla sua città., profondamente friulano e profondamente italiano, ha saputo esportare la sua terra nel mondo e il mondo ha avuto modo di apprezzare l’eccellenza dell’industria fatta in FVG. Facendosi forza della fiducia nelle capacità della gente friulana è stato un vero pioniere quando ha saputo imprimere una svolta nella produzione siderurgica della storica azienda di Buttrio, rendendola leader mondiale. Al ...