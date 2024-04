Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 19.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUASVA DISAGI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, TRAFFICO REGOALRE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA OINTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTIU TRA ARDEATINA E TUSCOLANA TRAFFICO INCOLONNATO SULLAFIUMICINO TRA PARCO LEONARDO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SULL’A1-NAPOLI DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA FROSINONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...