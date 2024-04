Pasalic-Lookman - l’Atalanta batte l’Empoli 2-0 in scioltezza e si avvicina alla Roma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 aprile 2024) Bergamo. Con la testa che viaggia anche al Marsiglia, perché è naturale che sia così,tornavittoria in casa che in campionato mancava da 71 giorni, dal tris rifilato al Sassuolo del 17 aprile. Bastano due gol, uno per tempo, di, per archiviare la pratica Empoli e assicurarsi i tre punti. A renderli pesanti, davvero pesanti, è soprattutto il pareggio dellasul campo del Napoli: fermata sul 2-2 che apre scenari nuovi e positivi, perchè ora la Dea è a -2 (57 punti a 59) con una partita in meno e lo scontro diretto da giocare in casa. Insomma, tutto nelle proprie mani, anche con margine d’errore. Ci sono le fatiche degli oltre 100 minuti con la Fiorentina sulle spalle e l’Europa dietro l’angolo, ragion per cui Gasperini vara il solito turnover razionale: tridente ...