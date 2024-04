Napoli-Roma LIVE 2-2 | Abraham! Mancini salva su Osimhen

Il Napoli di Calzona sfida i giallorossi di De Rossi al Maradona per cercare punti preziosi pere i piazzamenti europei del prossimo anno 84? Osimhen spiazza Svilar alla grande, rigore rischioso che era a mezza altezza! 83? Calcio di rigore per il Napoli dopo l’on field review! 80? Fallo di ... Continua a leggere>>

Live napoli-roma 2-2: gol di Abraham per il pari - Dentro o fuori! napoli-roma è l'ultima spiaggia per gli azzurri per restare aggrappati al treno per l'Europa. Calcio d'inizio domenica alle 18 allo stadio Maradona, il ...

Continua a leggere>>

napoli-roma 2-2 (Dybala 59’, Olivera 64’, osimhen 84’): solita dormita difensiva, pareggio dei giallorossi - 90' - Pareggia la Roma. Calcio d'angolo di Dybala, torre di N'Dicka per Abraham completamente dimenticato dalla difesa azzurra, che deve solo appoggiare in rete. 88' - Entra Ostigard al posto di ...

Continua a leggere>>

napoli-roma 2-1 | Sanches atterra Kvara, osimhen torna al gol su rigore | OneFootball - Al minuto 81 l’episodio che consente al Napoli di passare in vantaggio. Kvara, con una delle sue percussioni, viene atterrato da Renato Sanches, che lo colpisce – come evidenziato poi nelle immagini ...

Continua a leggere>>