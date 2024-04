Bufalini | malore per Gianni Fabbris durante lo sciopero della fame

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma.per, portavoce del coordinamento Unitario degli allevatoriche da dodici giorni sta attuando lodavanti al MinisteroSalute in rappresentanza del movimento che da oltre un anno si batte per ottenere la riforma delle strategie di eradicazionebrucellosi eTBC. Una protesta il cui obiettivo è sollecitare il Governo a nominare un Commissario che si sostituisca alle Regioni nella risoluzione del decennale problema che coinvolge centinaia di allevamentie bovini.ha iniziato loil 17 aprile. Anima del movimento il Coordinamento ...

Tragico schianto contro un muro. Muore 60enne: possibile malore - Si è schiantato contro il muro di un edificio mentre era alla guida della sua auto, venerdì mattina a Meldola. Il conducente, un uomo di sessant’anni, non ce l’ha fatta ed è deceduto in seguito all’os ...

Allevatori bufalini, malore per Fabbris al pronto soccorso nel XII giorno di sciopero della fame - La prevista conferenza stampa (vedi il video nella pagina dedicata) si è comunque tenuta ed è stata aperta Adriano Noviello allevatore bufalino casertano e presidente dell’Associazione di Tutela ...

Meldola, incidente: morto l’uomo che era finito con l’auto contro un muro - Non ce l’ha fatta l’uomo sessantenne di Meldola vittima di un malore mentre era alla guida della sua auto che poi ha causato un incidente stradale ieri mattina in via Giordano Bruno nel paese ...

