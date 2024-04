Fiera Internazionale del Libro di Tunisi - tra storia e avanguardia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si conclude domenica la 38ma edizione delladeldi, inaugurata sabato scorso dal presidente della Repubblica, Kais Saied, e che ha visto l’Italia partecipare in qualità di ospite d’onore. L’iniziativa, organizzata quest’anno in solidarietà con la Palestina, si conferma il più rilevante evento fieristico letterario e editoriale del Paese e il più attrattivo in tutta l’Africa. Basti pensare che sono stati presentati circa 110.000 titoli editoriali, ed ha visto la partecipazione di 25 Paesi, provenienti principalmente dal Medioriente come Egitto, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, oltre a Francia, Russia, Italia e Spagna, tramite i rispettivi Istituti di Cultura per un totale di 319 espositori e 280 laboratori didattici per giovani e bambini.All’inaugurazione, il ...