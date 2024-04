Lucio Presta contro Amadeus - indignazione in Rai per le parole del manager | “Un quadro devastante”

"Non entriamo nel merito di scelte altrui, ma la parole del generale Vannacci , in particolare quelle sulla Scuola e i disabili, sono incompatibili, anzi, contrarie ai nostri valori di inclusione, comuni a tutto il Centrodestra. Un uomo delle istituzioni qual è un alto ufficiale dell'Esercito, anche ... Continua a leggere>>

Le dichiarazioni di Roberto Vannacci , candidato leghista scelto dal leader Matteo Salvini per le prossime elezioni Europee, sulle classi separate per gli alunni con disabilità, hanno provocato reazioni di condanna dai partiti dell’opposizione ma anche dalle organizzazioni nazionali che tutelano i ... Continua a leggere>>

Il monologo di Antonio Scurati che ha scatenato le polemiche non è andato su Rai1, ma su La7. Lo hanno letto a "In altre parole" Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni in apertura della trasmissione, anche perché lo stesso scrittore autore di "M. Il figlio del secolo" ha deciso di non essere sul ...

Continua a leggere>>