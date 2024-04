A Napoli un nuovo museo racconta la storia di pizza - pasta e ristoranti partenopei

Napoli-Roma oggi alle 18 al Maradona: grosse novità tra i convocati di Francesco Calzona in vista del match. Nella giornata di oggi andrà in scena la 34esima giornata di Serie A in cui saranno protagoniste, oggi alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Roma. Il Derby del Sole promette ...

Continua a leggere>>

Il Napoli è a caccia del Nuovo allenatore per la prossima stagione. Intanto, Lele Adani ha svelato il suo sogno legato al Nuovo condottiero azzurro. I casting in casa Napoli sono già partiti, l’obiettivo è trovare un Nuovo allenatore da cui ripartire in vista della prossima stagione. L’arduo ...

Continua a leggere>>