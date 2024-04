Le pillole di Polly | recensione di I delitti della bella di notte di Anthony Horowitz

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) “Creta? Che pessima idea”. Così rimurgina tra sé Susan Ryeland, che proprio non riesce a capacitarsi di come abbia potuto, lei che ama i romanzi sopra ogni cosa, lasciarsi convincere a rinunciare alla sua avviata carriera di editor per trasferirsi a Creta. Certo, l’isola in fondo è piuttosto bellina, ed alcuni tramonti sull’Egeo valgono da soli il prezzo del biglietto. Il problema, tuttavia, è che Susan non si trova lì in vacanza, ma per collaborare alla gestione dell’hotel che il fidanzato Andreas ha acquistato, convinto che cambiare vita avrebbe fatto bene ad entrambi. Susan non può parlare per lui, ma per quanto la riguarda tutto quello che ci ha guadagnato nel trasferimento è un bel po’ di debiti, dal momento che anche se lei e Andreas si ammazzano di lavoro l’albergo non naviga in buone acque. Per di più, per lei la lingua greca è più oscura di un rompicapo cinese, e con Andreas ...