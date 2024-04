(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Giorgiacapolista per le elezioniè unaper l'e per l'”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele. “Per l'-spiega- perché è una conferma del buon governo e del progetto politico che ha portato Fratelli d'a essere il primo partito. Per l', per dare valore e concretezza ai nostri principi di libertà e crescita all'interno di un'Unione europea che riconosca e valorizzi le diversità. Per consolidare e rafforzare la presenza della famiglia dei Conservatori”.

Il ministro Fitto in esclusiva ai nostri microfoni sulle prossime Europee : “La candidatura del premier Meloni sarebbe una grande opportunità per l’Italia”. Alla convention di Fratelli d’Italia c’è grande attesa per l’arrivo del premier Meloni previsto per domani, domenica 28 aprile. Durante il suo ... Continua a leggere>>

europee: fitto, ‘candidatura Meloni buona notizia per Italia ed Europa’ - Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni capolista per le elezioni europee è una buona notizia per l’Italia e per l’Europa”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesion ...

Continua a leggere>>

Irpef, in arrivo il decreto: sgravi per chi assume. Leo: «Verifiche in corso sul bonus tredicesime» - Prende forma il "pacchetto del primo maggio", le misure che il governo intende assumere a favore del lavoro. Una replica di quanto già fatto lo scorso anno. Nel giorno della ...

Continua a leggere>>

europee, i fuorisede potranno votare nella città dove studiano: come fare domanda, i moduli, le scadenze - Al via la sperimentazione, ma è un percorso ad ostacoli e scadono il 5 maggio i termini per usufruirne. L’Alma Mater ha già scritto ...

Continua a leggere>>