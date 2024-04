Dumfries fa infuriare i tifosi del Milan | ecco lo striscione esposto durante la festa scudetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Se le erano giurate già da qualche derby a questa parte.la stracittadina che ha consegnato il 20esimoall'Inter la tensione è scoppiata e ne è uscita una maxi rissa. Theo Hernandez e Denzel, le frecce delle fasce rossonere e nerazzurre non si amano, è cosa nota. Entrato da pochissimo in campo, l'olandese si è azzuffato con l'esterno deled entrambi sono stati espulsi. Una giornata di squalifica a testa e squadre in 10 nel finale. Ma il cartellino rosso non è bastato a rovinare ladel terzino interista. I festeggiamenti vanno avanti da giorni e, dopo la vittoria contro il Torino a San Siro, è partito il corteo nerazzurro verso piazza Duomo. I giocatori della seconda stella neroblu hanno sfilato per le vie dio su un grande pullman scoperto, ...