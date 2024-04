AI e sostenibilità - dalla smart mobility ai rifiuti | le città saranno più vivibili grazie all’Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 aprile 2024)sempre più grandi e popolose, così sarà il futuro delle metropoli. La demografia globale mostra oggi una distribuzione eterogenea, con 4,2 miliardi di persone che risiedono nelle(pari al 55% della popolazione mondiale) e 3,4 miliardi che ancora abitano in aree rurali o centri più piccoli. Comunque, è interessante notare che ogni anno circa l’1% dei 7 miliardi e 600 milioni di abitanti del pianeta abbandona le campagne. Questo si traduce in 76 milioni di persone che, annualmente, scelgono di trasferirsi nelle aree urbane. Questa tendenza è in costante crescita, le previsioni indicano che entro il 2045, due persone su tre abiteranno in, segnando un cambiamento significativo nel tessuto urbano globale. In questo contesto, l’Intelligenza(IA) si configura come un attore cruciale nel plasmare ...