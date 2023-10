Premio Stefano D’Orazio | vince il palermitano Christian Cambuca L’intervista

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una serata evento per ricordare il cantante, batterista e paroliere dei Pooh scomparso a novembre del 2020 e per assegnare una borsa di studio al vincitore delSi chiama, il giovane 19enne cantante vincitore del, che si è tenuto lo scorso 26 ottobre negli studi di via Asiago.ed è diplomato al liceo musicale di Palermo. Studia canto da quando aveva 11 anni, una passione che ha avuto sin da bambino, come racconta a 361 Magazine: “Sin da piccolo la mia unica passione era la musica, amavo cantare a squarciagola le canzoni mentre mi trovavo in macchina. All’età di 11 anni, i miei genitori capirono che questa passione era forte e ...

A Sessa è stato anche consegnato ilvinto da Mare Fuori come Miglior serie tv italiana per ... Fiction & Soap Terra Amara arriva in prima serata su Canale 5D Onofrio - 28 Ottobre 2023 Un ...

Gran Premio Stefano La Motta, un viaggio nel tempo - Ruoteclassiche Ruoteclassiche

Il 27° Premio pianistico internazionale Stefano Marizza alla pianista ... Comunicati Stampa FVG

Una serata evento per ricordare il cantante, batterista e paroliere dei Pooh scomparso a novembre del 2020 e per assegnare una borsa di studio al vincitore del Premio Stefano D'Orazio ...La video inchiesta “Brucia la terra” ha vinto la dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, a Torino. L'inchiesta è stata realizzata dagli under30 Youssef Hassan ...