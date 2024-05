F1 - GP Miami | risultati e ordine di arriv - Norris conquista la prima vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Landovince il Gran Premio di. La gara vede Verstappen scattare dalla pole position, affiancato da Charles Leclerc. Il monegasco ha però una partenza negativa, soprattutto a causa dell’improvvisa comparsa di Sergio Perez, che con un bloccaggio attraversa la pista in diagonale. Il numero sedici della Ferrari si trova così subito in lotta con Carlos Sainz, superando lo spagnolo e tornando secondo. La gara è acccesa fin da subito con una serie di sorpassi e contro sorpassi, ma l’elemento che cambia gli equilibri è la Safety Car che entra in pista dopo il contatto tra Logan Sargeant e Kevin Magnussen. L’unico pilota nel gruppo di testa a non aver effettuato il pit stop è Lando, che rientra ancora in testa. Alcune tornate più tardi, con l’inglese ancora primo, Sainz e Oscar Piastri sono protagonisti di un duello per la ...