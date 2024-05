Video l’Eredità 5 maggio 2024 | Francesca di Perugia

(Di domenica 5 maggio 2024)di domenica 5. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdiè laureata in Filologia Moderna ed è una “gattara” convintissima. Al suo quinto tentativo non è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo nessun dimezzamento, valeva addirittura 190.000 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 100.000 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione ...

