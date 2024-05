LIVE F1 - GP Miami 2024 in DIRETTA | Norris sogna la prima vittoria Leclerc all’attacco di Verstappen

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 38/57 Questa la classifica a venti giri dal termine del GP di: 1 LandoLEADER 1 2 Max+2.223 13 Charles+3.805 1 4 Oscar PIASTRI+5.589 15 Carlos SAINZ+6.276 1 6 Sergio PEREZ+7.363 2 7 Lewis HAMILTON+8.043 1 8 Yuki TSUNODA+9.829 1 9 George RUSSELL+10.886 1 10 Esteban OCON+12.065 1 11 Fernando ALONSO+12.991 1 12 Pierre GASLY+14.627 1 13 Alexander ALBON+15.766 1 14 Guanyu ZHOU +16.470 1 15 Nico HULKENBERG+17.012 2 16 Daniel RICCIARDO+17.719 1 17 Lance STROLL+18.409 2 18 Valtteri BOTTAS+19.566 2 19 Kevin MAGNUSSEN+28.029 3 RIT Logan SARGEANT– 1 GIRO 37/57 Non ci sarà investigazione per il duello tra Piastri e Sainz con l’australiano che ha accompagnato fuori dalla pista lo spagnolo. GIRO ...

GIRO 13/57 Norris è negli scarichi di Perez! Il britannico ha un distacco di 0.655 sul messicano, che non ha DRS. GIRO 13/57 Rientrano ai box Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. GIRO 12/57 Perez sta perdendo molto tempo dal terzetto in lotta per la seconda

La Red Bull in pole position davanti a Leclerc e Sainz Ferrari a caccia di Max Verstappen nel Gp di Miami , sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale con 4 vittorie nei primi 5 Gp, scatta dalla pole position

GIRO 30/57 Questa la classifica provvisoria del GP di Miami 2024 . I distacchi ora verranno azzerati, visto che i piloti si dovranno accodare alle spalle della safety car e di Norris: 1 Lando NORRIS LEADER 1 2 Max VERSTAPPEN+20.985 13 Charles Leclerc +23.177

diretta GP di miami: Verstappen ai box per il cambio gomme, nessun danno all'ala anteriore. Piastri nuovo leader - 25° giro - Pit-stop per Russell, gomme hard e rientra davanti ad Hulkenberg in piena lotta con Alonso, che lo passa Piastri conduce su Sainz Norris Verstappen Leclerc Hamilton Russell

diretta GP di miami: Verstappen al comando, Piastri supera Leclerc, quarto Sainz - 11° giro - Ai box Albon che monta gomme hard 10° giro - Verstappen +2"7 Piastri +3"3 Leclerc +4"4 Sainz +6"2 Perez +7"6 Norris poi Hamilton che ha

Formula 1, gli orari delle repliche del GP miami 2024 - Se non hai visto o vuoi rivedere il sesto gran premio di F1 del 2024, nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky