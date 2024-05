Roma-Juventus 1-1 - Allegri | Il mio futuro? Non lo s - chiedetelo alla società

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) “Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita perché è il match ball. A seguire avremo la finale di Coppa Italia. Poi lavaluterà la rosa, ma c’è un’ottima base. Quest’anno Chiesa lo abbiamo avuto a fasi alterne. Ci sono mancati anche Pogba e Fagioli. Paul per mezz’ora faceva paura anche per la sola presenza”. Lo ha detto il tecnico della, Massimilianodopo il pareggio per 1-1 contro la. “Perché mi sono arrabbiato nel finale? Abbiamo rischiato di perdere una partita che non siamo riusciti a vincere – spiega a Dazn -. Abbiamo avuto situazioni favorevoli, ma negli ultimi due minuti abbiamo avuto una gestione della pincredibile”, afferma il tecnico che poi si sofferma sul recente periodo di risultati: “Il rammarico c’è e potevamo fare meglio – ha detto – Ma a volte ...