F1 - Norris fa saltare il banco a Miami e trova la sua prima vittoria! Battuto Verstappe - a podio Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo 8 secondi e 7 terzi posti, Landospezza la maledizione e vince finalmente il suo primo Gran Premio in Formula Uno. Il britannico della McLaren si è imposto nel GP di2024 al termine di una rimonta eccezionale dalla quinta piazza in griglia (era addirittura sesto dopo la partenza), mettendo in mostra un passo strepitoso con entrambe le mescole (medie e poi hard) e pescando anche un jolly fortunoso con la Safety Car provocata dall’incidente tra Magnussen e Sargeant a metà corsa. Il 24enne nativo di Bristol a quel punto ha però legittimato la suaodierna, respingendo l’attacco di Maxn alla ripartenza per poi staccarlo andando in fuga solitaria verso un successo pienamente meritato. “Sconfitto” dunque il leader della generale e tre volte campione iridato della Red Bull, che scattava ...