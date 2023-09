Morte Napolitano | quanto ha guadagnato nella sua carriera politica?

Leggi su notizie

(Di sabato 23 settembre 2023)Giorgiohanel corso della suaserata di ieri, venerdì 22 settembre, è arrivata la triste notizie della scomparsa di Giorgio. Alle ore 19:45 il cuore dell’ex presidente della Repubblica (per ben due occasioni) ha smesso di battere per sempre. Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo dellache lo ricorda con affetto, commozione ed ammirazione per tutto quello che ha fatto nel corso degli ultimi anni per il nostro Paese. Giorgio(Ansa Foto) Notizie.comStiamo parlando, senza ombra di dubbio, di uno dei personaggi che hanno fatto la storia dell’Italia. Ovviamente dal punto di vista della ...