Qualificazioni Internazionali d’Italia Roma 2024 - italiani in gara oggi lunedì 6 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Saranno ben undici i tennistiimpegnati al Foro Italico in occasione della giornata di, in cui andranno in scena i match validi per il primo turno di qualificazione degli. Tutto pronto aper due settimane di torneo tutte da vivere, in cui il tennis azzurro proverà ad essere protagonista nonostante la pesante assenza di Jannik Sinner. Si parte dunque con il draw cadetto, con undicia caccia del pass per il tabellone principale. GRAND STAND ARENA Secondo match dalle 10.00 – Kovacevic vs PassaroSesto match dalle 10.00 (e non prima delle 16.00) – Siegemund vs Ricci PIETRANGELI Primo match dalle 10.00 – Masarova vs RocchettiSecondo match dalle 10.00 – Tomova vs ...