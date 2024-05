Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Novara-Fossano - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) La terza tappa deldovrebbe rappresentare la prima grande occasione per i velocisti, nonostante un finale che potrebbe essere movimentato con un tratto al 4% prima degli ultimi tre chilometri. C’è sicuramente grande attesa per questa prima sfida tra gli sprinter della Corsa Rosa, anche se l’ultima parte potrebbe nascondere delle insidie e portare a delle sorprese. PROGRAMMA TERZA TAPPALunedì 6 Maggio, 166 km PERCORSO TERZA TAPPASi tratta della prima grande occasione per i velocisti. C’è qualche piccolo strappo come quello Lu e Cherasco, quest’ultimo situato ad una ventina di chilometri dal traguardo, ma che non dovrebbero ...