In aula la battaglia delle antenne | il gestore va al Tar contro il Comune

(Di lunedì 6 maggio 2024) Santo Stefano Magra (Sarzana), 6 maggio 2024 – L’antenna finisce in Tribunale. Il ‘no’ deldi Santo Stefano Magra all’installazione di un ripetitore per potenziare il segnale di telefonia mobile, in un’area limitrofa al nuovo centro dedicato al padel, non è stato preso troppo sportivamente dal, che ha così presentato ricorso al Tar della Liguria, per chiedere l’annullamento dell’atto di diniego autorizzativo presentato dall’ente. Non è stato un percorso semplice fin dall’inizio quello che ha portato alla chiusura della trattativa proprio per la ferma opposizione dei residenti della zona di via Curtatone a Ponzano. Una zona di campagna nella quale oltre alle abitazioni è stato realizzato da qualche tempo anche un complesso sportivo. Ildi Santo Stefano Magra, qualche mese fa, ha negato l’autorizzazione ...